Российский велогонщик Власов перейдёт в INEOS Grenadiers

https://static.news.ru/photo/2ef71d2c-edc5-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Власов Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский велогонщик казахстанской команды Astana Александр Власов будет выступать за сильнейшую команду в мире INEOS Grenadiers, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что россиянин перейдёт в британский коллектив в 2022 году.

Контракт Власова рассчитан до конца 2021-го года. В нынешнем сезоне 24-летний гонщик одержал три победы. Выиграл «Джиро дель Эмилия», «Мон-Ванту Челлендж» и этап «Тура Прованса». Также финишировал третьим на гонке Мирового тура «Тур Ломбардии».

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил NEWS.ru, что гонщики Павел Сиваков, Ильнур Закарин и Александр Власов были бы железными кандидатами в национальную команду на Олимпийские игры.