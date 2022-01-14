Российский фигурист Кондратюк стал чемпионом Европы

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Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал чемпионом Европы по фигурному катанию. Сумма за обе программы составила 286,56 балла. Турнир проходит в Таллине.

На втором месте расположился итальянец Даниэль Грассль (278,48). На третьем — Денис Васильев из Латвии (272,08).

Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Евгений Семененко расположились на четвёртой и пятой строчке соответственно.

Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа у женщин состоится 15 января в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За свой прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе.