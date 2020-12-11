Российские биатлонисты установили антирекорд по числу безмедальных гонок

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Сборная России по биатлону продлила безмедальную серию на этапе Кубка мира в Хохфильцене, которая с учётом прошлого сезона составляет 29 гонок. Мужской спринт в Хохфильцене выиграл норвежец Йоханнес Дале.

С чистой стрельбой Дале преодолел дистанцию за 23.32,5 минут, опередив на 17,1 секунд также чисто стрелявшего француза Кентена Фийона-Майе. Третьим финишировал также француз Фабьен Клод (1 промах, +29,0 секунд).

Лучшим из россиян с одним промахом стал Александр Логинов, занявший 20-е место. С аналогичным результатом на огневом рубеже Эдуард Латыпов финишировал 21-м. Евгений Гараничев в первой гонке сезона отстрелял без промахов и показал 29-й результат.

Как сообщал NEWS.ru, победительницей женского спринта, благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу стала 24-летняя белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, для которой это первый подиум на этапе Кубка мира.