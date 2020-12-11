Белоруска Алимбекова одержала первую победу на Кубке мира по биатлону

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В австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Победительницей женского спринта, благодаря успешной стрельбе и хорошему ходу стала 24-летняя белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, для которой это первый подиум на этапе Кубка мира. Её результат — 20.12,3.

Второй результат с одним кругом штрафа показала норвежка Тирилль Экхофф, отставшая от лидера на 9,9 секунды. Замкнула тройку лучших норвежка Марте Улсбу-Рёйселлан (1 промах, +16,9).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая с одним кругом штрафа заняла 18-е место. Ирина Казакевич также допустила один промах и финишировала 23-й. Остальные россиянки не попали в 30-ку лучших.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал награждение комментатора Дмитрия Губерниева орденом Александра Невского.