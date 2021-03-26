Роднина считает, что наши фигуристки могут повторить триумф ЧМ на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
До чемпионата мира мы ожидали, что наши девушки выступят успешно. В какой последовательности они расположатся на пьедестале, было сложно говорить, но, учитывая их арсенал, катание, надеялись на высокие места. После выступления в короткой программе начали закрадываться сомнения, но мы всё равно продолжали верить и надеться. Анна Щербакова, несмотря на болезни, на протяжении всего сезона показывала стабильные результаты. Лиза Туктамышева поражала своей безумной преданностью фигурному катанию, любовью к тому делу, которое она делает. Только это её двигает и мотивирует её все эти годы. Саша Трусова сделала в произвольной программе невероятный рывок. Всё это вместе даёт невероятные эмоции, радость от победы. Такого в истории нашей страны ещё не было, — сказала Роднина в разговоре с NEWS.ru.
Также она допустила, что на Олимпийских играх — 2022 российские фигуристки смогут повторить успех чемпионата мира.
Каждая медаль важна. Особенно перед Олимпийскими играми, которые состоятся в следующем году. И мы едем в полном составе. Можем ли мы добиться такого результата на Олимпиаде? Это цель, которая достижима, — отметила она.
По мнению Родниной, Александра Трусова правильно поступила, заявив пять четверых прыжков в произвольной программе.
Риск оправдан всегда. Другое дело — как ты можешь распорядиться этим риском. Меня порадовало то, что удачи других соперниц не сломили Сашу. Она могла себе упростить задачу, но не сделала этого. Её цель — это не пьедестал чемпионата мира, она более амбициозная, — заключила трёхкратная олимпийская чемпионка.
Анна Щербакова стала чемпионкой мира. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.
Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Александра Трусова заверила, что не собирается отказываться от сотрудничества с Евгением Плющенко, к которому перешла в начале сезона, из-за неудачного выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).