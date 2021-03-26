Роднина считает, что наши фигуристки могут повторить триумф ЧМ на Олимпиаде

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Общий призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме составляет $868 тысяч или чуть более 66 млн рублей. На долю трёх россиянок, впервые в истории занявших весь пьедестал, выпадет около 11 млн рублей.

Больше других получит чемпионка. Анне Щербаковой достанется $64 тысяч или 4,9 млн рублей, подсчитала «Экономика сегодня». Самая возрастная медалистка 24-летняя Елизавета Туктамышева за серебро Стокгольма получит $47 тысяч (3,6 млн...