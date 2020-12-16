Роднина прокомментировала решение CAS отстранить Россию от Олимпиады

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому российские спортсмены отстранены от выступления на международных соревнованиях под национальным флагом на два года.



Это обидно и больно для спортсменов и всей страны, но мы, к сожалению, уже привыкли к такой ситуации. Слава богу, что наши спортсмены успевают побеждать даже в таких обстоятельствах, — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требовало лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на два года.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал , как изменится работа организации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в разрешении вопроса между WADA и РУСАДА.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских играх под национальным флагом.