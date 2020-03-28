https://static.news.ru/photo/85e43a82-7112-11ea-baa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stinanilssoons

Бывший тренер сборных СССР и РФ Александр Привалов считает, что у олимпийской чемпионки в лыжном спринте шведки Стины Нильссон есть хорошие перспективы в биатлоне.

Её переход в биатлон — правильное решение. Если она психологически устойчива — ей равных не будет. Потому что в биатлоне многое решает лыжная подготовка, а потом уже стрельба. Нам надо работать в контракте с лыжниками. Если кто-то из них захочет перейти в биатлон, надо проверить их психологическое состояние. Это имеет огромное значение в биатлоне, — сказал Привалов в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон. Изначально спортсменка собиралась выступать в лыжных гонках до Олимпиады 2022 года, после чего планировала сменить деятельность. Но из-за травмы, которую она получила в декабре 2019 года, лыжница изменила своё решение.