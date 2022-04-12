Президента Федерации биатлона Украины отстранили из-за помощи россиянкам

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак покинет свой пост под давлением общественности. Оно вызвано тем, что чиновник помог уроженкам России Екатерине Бех и Оксане Москаленко покинуть территорию Украины после начала спецоперации 24 февраля. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Обе спортсменки, ранее представлявшие Россию, сумели благодаря помощи Брынзака выехать в Венгрию, откуда уже вернулись в РФ. При этом, сам функционер сначала заявил, что обе спортсменки покинули Украину ещё до спецоперации, но позже выяснилось, что это ложь. Его слова опроверг капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Брынзак снял свою кандидатуру с очередных выборов главы Федерации биатлона Украины, которые пройдут 18 мая 2022 года. Он руководил Федерацией с 1998-го, при нём, в частнсти, национальная сборная выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В апреле 2022 года сообщалось, что бывший французский биатлонист Симон Фуркад разрезал флаг Франции, чтобы поддержать россиян.