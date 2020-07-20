Президент СБР рассказал о задачах главного тренера Польховского

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил неудачи сборной в прошлом сезоне. По его словам, причина — в методической составляющей подготовки, которая закладывается ещё в юношеском возрасте.
Важно сформировать методические рекомендации подготовки спортсменов, начиная с юношей, чтобы их правильно нагружали и готовили к соревнованиям, — сказал Майгуров на пресс-конференции, посвящённой своему избранию.
Кроме того, президент объяснил, в чём основные задачи главного тренера Валерия Польховского.
Работа главного тренера Польховского — координация работы всех старших тренеров, а также координация работы сервиса. Без качественного сервиса не будет результата, как бы спортсмены ни были готовы. Он будет вести логистику команд, анализировать планы подготовки сборной и давать рекомендации старшим тренерам по корректировке их работы, — добавил он.
Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв, писал NEWS.ru.
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