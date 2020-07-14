Правление СБР рассмотрит Польховского на должность главного тренера сборной

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, это Владимир Драчёв ушёл в отставку с поста главы Союза биатлонистов России (СБР) по чьей-то рекомендации.

Процентов на 90 уверен, что Драчёву порекомендовали не участвовать в выборах, которые он почти наверняка проиграл бы. Сам Владимир Петрович никогда бы не отказался от власти, — цитирует Васильева Sport-weekend....