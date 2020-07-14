Правление СБР рассмотрит Польховского на должность главного тренера сборной

16 июля в Москве состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), где будут рассмотрены вопросы, касающиеся отчёта деятельности организации за прошедший год, функций отдельных членов правления и финансирования организации, сообщил NEWS.ru источник в СБР.
Кроме того, планируется утверждение Валерия Польховского главным тренером сборных команд России, а также принятие в ряды СБР новых членов.
Членами правления СБР на отчётно-выборной конференции в Химках стали президент Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Иван Черезов, Андрей Левунин, Иван Мелихов и Сергей Литяк.
Как писал NEWS.ru, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что Владимир Драчёв ушёл в отставку с поста главы СБР по чьей-то рекомендации.
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