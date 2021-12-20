«После родов у неё что-то произошло в голове»: отец о прогрессе Резцовой

Заслуженный тренер России по биатлону Леонид Резцов выразил мнение, что недавние успехи его дочери Кристины Резцовой связаны с изменением отношения к делу. Как он сказал ТАСС, это произошло после родов.

После родов у неё что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда всё знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идёт, за чем идёт и почему идёт, — сказал Резцов.

При этом отец спортсменки признался, что надеялся увидеть у Резцовой заметный прогресс в нынешнем сезоне. По его словам, в ходе подготовки к сезону биатлонистка работала более осознанно и с хорошим настроем.

Накануне Резцова завоевала бронзовую медаль в гонке с общего старта на этапе Кубке мира во французском Анси. До этого она финишировала пятой в спринте, а в пасьюте стала девятой. Также в нынешнем сезоне она становилась восьмой в индивидуальной гонке, а в эстафете помогла сборной России завоевать серебро в Хохфильцене.