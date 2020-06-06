Поклонники посоветовали Туктамышевой сняться в порно

https://static.news.ru/photo/84a61530-a846-11ea-8685-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поразила пользователей Сети зажигательным танцем в квартире. Чуть больше минуты 23-летняя спортсменка танцевала под композицию A-Star Balaya.

Видео она разместила на своей странице в Instagram.

Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы, — говорится в сообщении фигуристки.

Движения Туктамышевой настолько понравились фанатам, что некоторые из них посоветовали включить часть элементов в новую показательную программу, другие же сочли, что ей следует сняться в порно.

Поздравляю! Лиза, ты в танцах! — выразил общее мнение один из поклонников с намёком на известный телепроект.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях. При этом она отметила, что у неё не так много свободного времени. Помимо тренировок в расписании Туктамышевой — учёба, поскольку она в этом году оканчивает университет.