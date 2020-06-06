Поклонники посоветовали Туктамышевой сняться в порно

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поразила пользователей Сети зажигательным танцем в квартире. Чуть больше минуты 23-летняя спортсменка танцевала под композицию A-Star Balaya.
Видео она
Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы, — говорится в сообщении фигуристки.
Движения Туктамышевой настолько понравились фанатам, что некоторые из них посоветовали включить часть элементов в новую показательную программу, другие же сочли, что ей следует сняться в порно.
Поздравляю! Лиза, ты в танцах! — выразил общее мнение один из поклонников с намёком на известный телепроект.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях. При этом она отметила, что у неё не так много свободного времени. Помимо тренировок в расписании Туктамышевой — учёба, поскольку она в этом году оканчивает университет.
Добавьте наши новости в избранные источники