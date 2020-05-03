Фигуристка Туктамышева пожаловалась на карантин

https://static.news.ru/photo/81249256-8d20-11ea-83fe-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях.

К сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях просто невозможно. Даже если мы занимаемся, прокачиваем все мышцы и делаем функционалку. Возможно, у фигуристов больше всего пострадает вестибулярный аппарат, — сказала Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом спортсменка отметила, что у неё не так много свободного времени. Помимо тренировок в расписании Туктамышевой учёба — она оканчивает университет в этом году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в соцсети радостным для неё событием, которого ждала почти девять месяцев. Оказалось, что она избавилась от брекетов. Спортсменка добавила, что поначалу будет «улыбаться, как идиот».