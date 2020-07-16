После победы в номинации «лучший новичок» премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards Алёна Косторная дала большое интервью. Cреди прочего она призналась, что через два года может завершить спортивную карьеру, чтобы заняться нейрохирургией. Таким образом, если спортсменка реализует свой план, то уже в 19 лет (в августе фигуристке исполнится 17 лет. — NEWS.ru) она уйдёт из фигурного катания (никогда такого не было — и вот опять!). Ещё одна талантливая фигуристка, находящаяся в расцвете сил, будет вынуждена уступить место молодым и всемогущим юниоркам. Почему мечты Косторной о карьере нейрохирурга является отражением главной проблемы в современном фигурном катании — рассказывает NEWS.ru.

Фигурное катание — не тот вид спорта, в котором ты можешь выступать до 30 лет и выигрывать. Да, ты можешь кататься, можешь радовать публику, выступать на шоу, но на первом месте ты точно не будешь из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии. Ты их не остановишь, — приводит слова фигуристки официальный канал Олимпийских игр Olympic Channel.

Спортсменка заявила, что она попробует откатать этот сезон, потом олимпийский, а затем будет воплощать в жизнь мечту о карьере нейрохирурга.

Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур, возможно, длительностью в год. Это моя мечта. Но потом всё равно попробую стать нейрохирургом. Почему нейрохирургия? Там очень много разных болезней. Столько всего неизвестного... Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал их проводить, потому что риски слишком высокие. Мне кажется, в этой профессии много адреналина, — цитирует Косторную Olympic Channel.

Алёна Косторная Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Мечты и цели — это прекрасные мотиваторы. Кому как не девочкам из группы Этери Тутберидзе знать об этом. Естественно, Алёна Косторная, как и любой другой человек, имеет право на то, чтобы захотеть сменить профессию, попробовать себя в чём-то новом. Также не вызывает сомнений то, что мечты о нейрохирургии — это не просто красивые слова. Многие люди из окружения Косторной подтверждают её увлечённость.

Однако есть подозрение, что возникли эти мысли не на пустом месте. Делала бы такие заявления 16-летняя фигуристка, обладательница всех важных наград в женском одиночном катании последнего сезона, осознавая, что перед ней ещё целый горизонт возможностей в спортивной карьере, что ей ещё предстоит пройти несколько олимпийских циклов, а не лишь одну Олимпиаду в Пекине в 2022 году? Вряд ли.

Честно говоря, участи нынешних фигуристок не позавидуешь. Всем известно, что профессиональный спорт — это история про невероятные усилия и жертвы: отсутствие детства, ежедневные изнурительные тренировки, борьба за выживание в сверхконкурентной среде (для Косторной и Tutberidzeteam это особенно актуально). И для чего, спрашивается, всё это? Для того, чтобы один-два года побыть на высоком уровне, а затем уйти в закат. В такой ситуации возникает вопрос (который, впрочем, задавали уже миллиард раз): до каких пор Международный союз конькобежцев (ISU) будет тянуть с повышением возрастного ценза? А главное, какая ему самому в этом выгода?

Конечно, конкуренция в спорте — системообразующий фактор. Отчасти это придаёт некую зрелищность соревнованиям. Каждый новый сезон становится загадкой: непонятно, кто будет лидером, как сложится судьба того или иного спортсмена. Всегда очень много интриг. Но в то же время для самой федерации, наверное, было бы логичнее, чтобы за одним и тем же спортсменом следили в течение более длительного периода времени.

Вот появилась Косторная — лидер женского фигурного катания, у неё образовалась армия поклонников. Вся она, естественно, следит за каждым выступлением спортсменки. В нынешних реалиях фанаты будут это делать год-два (юниорские выступления не в счёт), а могли бы наблюдать за своей любимицей ещё больше времени. И болельщикам счастье, и ISU постоянная аудитория. Разве не здорово?

Алёне Косторной можно только выразить почтение и уважение за то, как она хладнокровно воспринимает свою участь. В 16 лет девушка не тешит себя надеждами на то, что в какой-то момент ситуация может перемениться, а строит планы на будущее. Да ещё какие! Вы помните хотя бы одного спортсмена, который после завершения профессиональной карьеры становился нейрохирургом? Обычно все выбирают следующие профессии: журналист, актёр, модель (если дело касается девочек).

Кстати, благодаря своим внешним данным Косторная могла бы иметь большой успех в каждой из перечисленных профессий. Однако она сделала выбор в пользу нейрохирургии, по крайней мере, на сегодняшний день. Пожалуй, этот факт красноречивее остальных говорит о сильном характере фигуристки.

Если это желание Косторной, то очень хочется, чтобы у неё всё получилось. Надеемся, что у ISU в ближайшем будущем тоже появится желание пересмотреть свои правила.