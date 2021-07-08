Побег из России: как американцы переманивали российских легкоатлетов

В марте этого года было объявлено чуть ли не самое важное решение в российской лёгкой атлетике — Международная федерация (World Athletics) допустила до Олимпиады в Токио 10 спортсменов от нашей страны. Наверняка для кого-то подобное решение покажется каплей в море, но с учётом всех проблем в нашей многострадальной лёгкой атлетике, это большое достижение. А ведь ещё год назад была совсем другая картина. Угроза полного бана российских легкоатлетов в Токио, массовая смена гражданств. О желании получить гражданство другой страны даже заявляли такие глыбы российской лёгкой атлетики, как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков. Как удалось сохранить лидеров лёгкой атлетики и кого Россия всё-таки потеряла?

Переломный момент

Проблемам отечественной лёгкой атлетики нет конца и края. Уже почти шесть лет российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Как мы помним, на последнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро допустили только Дарью Клишину, которая с 2012 года проживает и тренируется в США. На тот момент казалось, что хуже быть не может. Оказалось, что это было глубокое заблуждение.

Печально известное «дело Лысенко» (если коротко: спортсмен неоднократно нарушал требования WA (World Athletics) по допинг-тестированию, а руководство ВФЛА это дело покрывало) чуть было не положило конец всему. Чтобы «спастись» после очередного мощного провала на почве допинговых нарушений, ВФЛА должна была оплатить штраф в размере $5 млн (плюс дополнительные выплаты за работу комиссии по «российскому делу»), но с этой задачей наше руководство благополучно не справилось — деньги не были внесены в срок (дедлайн был 1 июля 2020 года).

Невыполненное требование не просто способствовало к приостановлению выдачи нейтральных статусов, но и могло привести к таким трагическим последствиям, как исключение России из мировой лёгкой атлетики. А это, в свою очередь, значило только одно: наши легкоатлеты ни в каком статусе не смогут выступать на международных соревнованиях (чемпионаты Европы, мира, Олимпиады).

Отчаянная мера

Естественно, подобное стечение обстоятельств подвигло некоторых спортсменов к крайним мерам — к смене спортивного гражданства. Запустил же, по сути, этот процесс перспективный 17-летний легкоатлет Матвей Волков (прыжки с шестом). Они с отцом Константином, который является по совместительству его тренером, приняли решение выступать за сборную Белоруссии. Несмотря на всю сложность процесса перехода под новый флаг, Волковы сочли, что этот путь даёт им больше гарантий, чем постоянное пребывание в неизвестности.

И даже существующее правило трёхлетнего карантина при переходе из одной сборной в другую, на которое так активно указывал министр спорта Олег Матыцин, их нисколько их не запугало.

Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет World Athletics может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу, — рассказывал Константин Волков «Спорт-Экспрессу».

Подобное волевое решение приняла и Яна Куличенко (прыжки в высоту). Она присоединилась к команде Кипра. Такой неожиданный выбор новой команды возник неслучайно. Её отец занимается бизнесом и владеет недвижимостью на территории Кипра. В связи с этим он имеет право подать заявление на получение паспорта для себя и своей семьи, чем все они и воспользовались.

Впрочем, относительно лёгкий процесс получения второго гражданства не избавил её от продолжительных размышлений на тему перехода в другую сборную. Как признавалась сама Яна, только благодаря поддержке родных и близких, а также одобрительных отзывов со стороны спортсменов, она решилась на этот шаг.

Любопытно также то, что помимо таких частных примеров смены гражданства, как в случаев с Волковым и Куличенко, на почве всех проблем с ВФЛА стали возникать чуть ли не скаутские объединения. По словам спортивного журналиста Алана Мура для издания TIME, представители американских университетов посещали Россию с целью переманивания молодых талантов в свою страну. Они предлагали атлетам стипендии в вузах, которые, в свою очередь, должны были ускорить процесс получения гражданства США.

Немудрено, что для большинства юных атлетов, которые годами находятся в подвешенном состоянии, такой вариант продолжения спортивной карьеры мог бы стать весьма привлекательным. Но осуждать их за это было бы глупо. Даже именитые легкоатлеты были на грани смены гражданства.

Под ударом оказались сильнейшие

Речь идёт об Ласицкене, Сидоровой и Шубенкове. Атлеты, которые на протяжении последних лет боролись за права чистых атлетов, вдруг на всю страну заявляли о том, что устали от всего происходящего.

В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов, — заявила Ласицкене в Instagram.

А вот слова Шубенкова после ситуации с просроченными выплатами по штрафу, которая усложнила и без того сложную ситуацию в российской лёгкой атлетике.

Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать. Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в направлении смены гражданства, — сказал Шубенков «Матч ТВ».

Пока живём

Избежать ещё большего оттока спортсменов (по крайней мере на данный момент) удалось только за счёт того, что международная и российская федерации смогли найти компромисс. Наши нейтральные легкоатлеты в количестве 10 человек поедут на Олимпиаду в Токио. По сравнению с тем, что могло быть, это огромное достижение и успех. Однако, к сожалению, даже это решение не даёт гарантий, что дальше будет легче.