Плющенко заявил, что Тутберидзе не справилась с характером Трусовой
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:43, 19 февраля 2022
Евгений ПлющенкоФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не справилась с характером фигуристки Александры Трусовой. Он отметил, что в период работы с серебряным призёром Игр-2022 он также испытывал трудности со спортсменкой, сообщает «Р-спорт».
У меня были с проблемы с управляемостью Трусовой. Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с её штабом это удалось не до конца, — заявил Плющенко.
Фигуристка Александра Трусова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. В сезоне-2020/21 спортсменка выступала в тренерском штабе Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова болезненно восприняла второе место на Олимпиаде-2022 в Пекине. После оглашения результата она заявила, что ненавидит всех и больше ничего не будет делать в фигурном катании. Позже она оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить.