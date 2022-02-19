Плющенко заявил, что Тутберидзе не справилась с характером Трусовой

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал за выступление на Олимпийских играх — 2022 более 16 млн рублей. Российский лыжник на турнире в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее правительство РФ приняло решение вознаграждать российских олимпийцев по итогам выступления на Играх следующим образом: за золотые медали выплачивать по 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, за...