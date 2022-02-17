«Вы всё знали! Я ненавижу!»: Трусова оттолкнула Тутберидзе на Олимпиаде  

Российская фигуристка Александра Трусова болезненно восприняла второе место на Олимпиаде-2022 в Пекине. После оглашения результата она заявила, что ненавидит всех и больше ничего не будет делать в фигурном катании. Позже она оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить. Эти кадры попали в трансляцию Eurosport.

​Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу её, ненавижу всё это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда! — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову.

Затем в трансляцию попали кадры, как Этери Тутберидзе обнимает фигуристку, чтобы утешить её, но та вырывается из объятий и говорит: «Не надо! Вы всё знали! Я ненавижу!».

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на зимних ОИ в Пекине. Она подчеркнула, что Валиеву, занявшую в итоге четвёртое место, «убивали, убивали и убили».