Плющенко рассказал, что Загитова хотела перейти к нему ещё год назад

https://static.news.ru/photo/28b11880-0fa0-11eb-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова планировала перейти в группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе ещё год назад. Так двукратный олимпийский чемпион и основатель академии «Ангелы Плющенко» прокомментировал нашумевшую переписку своей жены Яны Рудковской с молодой фигуристкой.

Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и её никто не переманивал. Это действительно так, — цитирует RNS Плющенко.

Он не раскрыл детали этой переписки, пояснив только, что Рудковская приглашала Загитову поучаствовать в ледовых шоу, «пока она не в спорте».

Как писал NEWS.ru, скриншот переписки фигуристки Алины Загитовой и Яны Рудковской попал в Сеть в сентябре. Из переписки понятно, что Рудковская будто бы предлагает Загитовой перейти к Плющенко. Загитова отказывается, но жена олимпийского чемпиона настаивает, аргументируя тем, что «льда будет много и специалистов тоже».