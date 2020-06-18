Плющенко хочет устроить спарринг с Навальным

https://static.news.ru/photo/5fdfd67a-b131-11ea-a657-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию.

Когда трогают мою семью и моего любимого сына, я готов встать за них. И не просто там какими-то словесными историями, да, я готов даже выйти на ринг, например, с тем же Навальным, — приводит слова Плющенко « Комсомольская правда ».

Тренер сборной России предложил провести спарринг как положено, надев перчатки, капы, шлемы, и высказаться по-спортивному.

Ранее Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, в котором призывает граждан проголосовать за поправки в Конституцию. Политик моментально отреагировал на видео, назвав сына Плющенко «несчастным ребёнком», а самого спортсмена и его супругу Яну Рудковскую — «алчными и бессовестными родителями».

После этого фигурист жёстко ответил на критику, заявив, что ему «стыдно жить в одной стране» с Навальным, и предложил обсудить имеющиеся вопросы «по-мужски», писал NEWS.ru.