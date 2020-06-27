Писеев: переход Коляды к Мишину даст положительный эффект

https://static.news.ru/photo/39a23ed6-b932-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Коляда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев положительно оценил переход фигуриста Михаила Коляды к заслуженному тренеру России Алексею Мишину.

Я считаю, что его переход к Мишину в любом случае даст положительный эффект. Бывает, что с одним тренером у фигуриста не всё получается. Мишин умеет найти в спортсмене потенциал, — цитирует Писеева РИА Новости.

Накануне президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга подала документы на переход бронзового призёра чемпионата мира Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Коляда впервые после операции вышел на лёд. В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита. В сентябре Коляда из-за болезни пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе. В конце октября фигурист успешно перенёс операцию.