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Писеев: не думал, что уход Косторной от Тутберидзе возможен

16:41, 31 июля 2020 27
Алёна Косторная Алёна Косторная Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из группы Этери Тутберизде в академию Евгению Плющенко.

Для меня это шок! Если Этери Георгиевна об этом объявила, пусть даёт интервью. Это удивительно, не думал, что такое возможно. Большая неожиданность, я крайне удивлён такому повороту событий, — сказал Писеев корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной. Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.

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