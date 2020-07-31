Писеев: не думал, что уход Косторной от Тутберидзе возможен

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из группы Этери Тутберизде в академию Евгению Плющенко.
Для меня это шок! Если Этери Георгиевна об этом объявила, пусть даёт интервью. Это удивительно, не думал, что такое возможно. Большая неожиданность, я крайне удивлён такому повороту событий, — сказал Писеев корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной. Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен