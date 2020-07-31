Писеев: не думал, что уход Косторной от Тутберидзе возможен

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной из группы Этери Тутберизде в академию Евгению Плющенко.

Нет никакого мнения. Перешла, что ж, значит, она считает, что было что-то не так. Я не знаю, почему этим летом такой глобальный переход в группу к Евгению Плющенко, — сказала...