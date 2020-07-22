Это было неизбежно. Первые отмены юниорских этапов Гран-при начались ещё в мае месяце. Сначала из игры вышла Словакия, сняв домашний этап, который должен был состояться в сентябре. Затем её примеру последовала Канада. Видимо, в какой-то момент осознав, что в нынешних условиях спасти юниорские этапы Гран-при не удастся, Международный союз конькобежцев (ISU) отменил всю серию. Правильное ли это решение и какие последствия могут быть — рассказывает NEWS.ru.

Спасение для ISU

Логика мыслей ISU понятна. Во-первых, ситуация с коронавирусом до сих пор держит весь мир в напряжении. Кто-то пребывает в ожидании второй волны, а кто-то уже вводит повторные ограничительные меры. В нынешней нестабильной обстановке никто не может дать гарантии, что даже те этапы, которые удалось сохранить, пройдут без сбоев. Всё может оборваться, как в случае с чемпионатом мира, на полпути.

Конечно, можно было разработать альтернативный план действий на случай экстренной ситуации, чтобы уж совсем всё не отменять. Но и тут не придерёшься к ISU: они попытались. Как только пошли первые отмены (в Словакии и в Канаде), союз начал перестраивать календарь: было сокращено количество этапов, канадскую серию перенесли в Ригу. Однако все прикладываемые усилия союза имели большую вероятность или пройти бесследно, или обернуться проблемами для них же. Всё дело в том, что юниорская серия Гран-при — это максимально убыточное мероприятие. Таковым оно было и до пандемии коронавируса, таковым оно тем более рискует стать в период экономического кризиса. Проведение мероприятия с соблюдением всех эпидемиологических инструкций может влететь союзу и городам-организаторам в копеечку, а отдача от всего этого действа будет минимальной (или вообще не будет). Поэтому, оценив убытки вкупе с возможными нематериальными рисками от пандемии (заражение детей, например), ISU принял для себя единственно верное решение. Однако то, что хорошо для союза, не всегда хорошо для спортсменов.

Удар по спортсменам

Алиса Лю Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Главными пострадавшими во всей этой истории являются, конечно же, фигуристы.

Опыт выступления на международных соревнованиях очень важен. И никакие Кубки России, которые предлагают в качестве альтернативы серии Гран-при, не заменят больших соревнований.

Во-первых, это совершенно другой уровень конкуренции. Наши спортсмены должны соревноваться с сильнейшими. И не стоит сразу же прибегать к доводу, что все сильнейшие спортсмены собраны у нас. Как минимум, это правило не распространяется на все дисциплины, как максимум — той же Камиле Валиевой, чемпионке мира среди юниоров 2020 года и подрастающей звезде отечественного фигурного катания, не навредили бы соревнования против Алисы Лю (надежда женского одиночного катания Америки).

Во-вторых, международные старты закаляют спортсмена — так или иначе, это выход из зоны комфорта. Это другая атмосфера, другие ощущения, другой настрой, как-никак. Даже бронзовый призёр финала юниорского Гран-при Даниил Самсонов отметил, что фигуристам будет трудно без традиционных соревнований.

Конечно, я очень хотел поехать снова выступать на международной арене, но ничего страшного, думаю, еще много стартов впереди, и в этом сезоне тоже. Мы не расстраиваемся, продолжаем работать и готовиться. Без международных соревнований будет тяжеловато, конечно, но я думаю, будут всероссийские старты, и там мы будем выступать, — передаёт слова спортсмена ТАСС.

Угроза для всего сезона

Даниил Самсонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Оставшиеся без международного опыта спортсмены — это плохо. Однако отмена юниорской серии Гран-при может иметь куда более негативный эффект. Следом за юниорами международных стартов могут лишиться и взрослые спортсмены. Об этом говорят многие факторы.

Самое очевидное. Когда есть один отменённый старт, легче распорядиться судьбой остальных. Когда отменённых стартов больше одного — тем более. ISU с мая месяца уже лишился чемпионата мира, двух этапов Гран-при, а затем вообще всей юниорской серии. Эта цепочка отмен может естественным образом продолжиться. И, что немаловажно, у ISU будет защитная аргументация.

Под огромным вопросом находится взрослый этап Гран-при в Китае. Правительство страны запретило проводить международные соревнования на территории Китая до конца года. Будут ли какие-то послабления в отношении финала взрослой серии, который должен пройти в Пекине, нельзя предугадать. С одной стороны, упомянутый выше запрет, с другой — необходимость будущего организатора Олимпийских игр 2022 года принять в своей стране международные соревнования. Естественно, по прошествии времени ситуация может развернуться в том числе и в положительную сторону, но на данный момент Китай является проблемным организатором для ISU. Однако не только представители из Поднебесной могут доставить хлопот союзу. Известно, что китайцы не горят желанием в ближайшее время выезжать за пределы своей страны (и уж тем более кого-то принимать).

Как быть в такой ситуации? Снова постараться перенести соревнования в другое место? Решение по юниорам показало, что это не всегда работает. Всё будет снова упираться в эпидемиологическую обстановку. Как скажется вторая волна на тех или иных странах, кто будет способен принять гостей со всего мира — уж слишком много головной боли. И в ISU это осознают. Они, конечно же, покрутят-повертят всеми возможными вариантами, но в итоге придут к мысли, что международный формат соревнований в этом сезоне невозможен. А произойдёт это так или нет, мы узнаем уже 3 августа.