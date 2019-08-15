Голкипер бессменного чемпиона России последних лет — подмосковного клуба «Чеховские медведи» — Дмитрий Павленко в эксклюзивном интервью News.ru не стал применять термин «дерби» к противостоянию с московским «Спартаком», а также рассказал о своём отношении к букмекерскому бизнесу и привёл пример, на кого «Медведям» можно равняться в Лиге чемпионов.

«Для нас каждый матч должен быть, как дерби»

— Была информация, что недавно вас выбила из тренировочного процесса травма. Как проходил процесс восстановления? Сильно ли из-за этого летняя подготовка пострадала?

— Нужно уточнить, что я получил повреждение в предпоследний день нашей подготовки в клубе, поэтому основной этап тренировочных сборов я прошёл полностью, отработал в полную силу, а вот этап подготовки в сборной, к сожалению, для меня не успел начаться. Пропустил порядка семи тренировочных дней — выходные в расчёт не беру. Для меня это очень много, но, слава Богу, не критично. В данный момент чувствую себя хорошо и работаю без ограничений.

— К матчу за Суперкубок России против московского «Спартака», который пройдёт 28 августа во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, будете полностью готовы?

— Да, конечно. Хотя всё-таки два с половиной месяца вообще без игровой практики — это очень много, что подтвердит любой спортсмен. Но мы начнём с 16 августа восполнять этот пробел с уже традиционного международного турнира, который, до некоторых пор ежегодно проходил в Чехове, после чего несколько лет не проводился. Вот мы сейчас возобновили эту традицию и с этого турнира начнём набирать игровую практику перед сезоном.

— Если всё-таки вернуться к матчу за Суперкубок, «Спартак» уже стал для «Чеховских медведей» таким принципиальным соперником, чтобы можно было называть это противостояние дерби?

Дмитрий Павленкоch-medvedi.ru Дмитрий Павленкоch-medvedi.ru

— Для зрителей — это действительно дерби, а для нас каждый матч должен быть? как дерби. Любой противник должен быть принципиальным, а это тем более «Спартак», который как гандбольный клуб существует всего два года. Но я считаю, что всё-таки нельзя матчи с «красно-белыми» назвать дерби. Да, это принципиальный соперник, как и все. Но лучше не называть эти матчи такими громкими словами.

— В чемпионате Суперлиги именно «Спартак» навязывает «Медведям» самую серьёзную конкуренцию. Ожидаете, что в новом сезоне появится такая же сопоставимая сила, которая вмешается в спор двух топ-клубов?

— Да, всё-таки с каждым годом наш чемпионат понемногу движется в правильном направлении. Думаю, в этом сезоне какая-то команда, которая была в прошлом году достаточно молодой, но уже успела сыграться, сможет серьёзно прибавить. Это я делаю намёк и отсылку на краснодарский СКИФ, который, как показал прошедший чемпионат, всем командам, начиная от нас, заканчивая «Спартаком», навязывал борьбу. Есть в нашем чемпионате и другие такие сильные команды, поэтому, думаю, что будет только плюсом, если в каждом матче «Медведям» придётся преодолевать более серьёзное сопротивление.

«К натурализации легионеров двоякое отношение»

— Небольшое отступление в сторону женского гандбола: недавно Евгений Трефилов объявил об уходе с поста главного тренера женской сборной России. Насколько велика, на ваш взгляд, эта потеря для российского гандбола и, в частности, женского?

— Давайте смотреть на наши достижения с этим тренером. С Трефиловым наша сборная достигла всего возможного, выиграв чемпионаты мира, Олимпиаду, становилась призёрами чемпионатов Европы — все достижения связаны с этим человеком. Конечно, это очень серьёзная потеря, но, как отметил Лев Воронин (генеральный директор Федерации гандбола России. — News.ru), Евгений Васильевич будет помогать своим опытом, подсказками новым тренерам. Я думаю, его уход компенсируется не за счёт вмешательства в тренировочный процесс, а благодаря дополнительной помощи, консультациям для молодых специалистов.

Пресс-служба ФГР

— Президента «Чеховских медведей» Владимира Максимова можно назвать такой же величиной, как Трефилов?

— Конечно. Всё-таки это действительно легенда мужского гандбола. Владимир Салманович живёт гандболом, питает нас своими эмоциями и отношением к делу. Дай Бог ему здоровья и пусть Максимов с таким же успехом, как Трефилов, продолжает развивать наш вид спорта.

— В футболе большую дискуссию вызывает натурализация легионеров. В гандболе такой проблемы вообще пока нет. Но чисто гипотетически, как бы вы отнеслись к тому, что в нашу сборную стали бы привлекать иностранцев, получивших российский паспорт?

— У меня по этому поводу двоякое мнение. С одной стороны, хочется всего добиваться своими силами. Но, с другой, я ведь сам отношусь к числу натурализованных спортсменов: приехал из Украины, получил российский паспорт. Большой проблемы я в этом не вижу. Если это будет помогать нашему российскому гандболу и приводить к достижению поставленных целей, то проблем нет. Всё равно ведь нет ни одной команды, где играют сплошь одни легионеры. Поэтому я, наоборот, считаю это плюсом: если у человека есть желание помочь нашей стране и нашему виду спорта, то почему бы и нет?

— Тем более, что в российских клубах такие опытные иностранные игроки есть, и они реально помогают раскрыться молодым россиянам.

— Да, конечно. Вот, к примеру, в этом сезоне «Спартак» приобрёл черногорца, киприота — игроков, имеющих немалый опыт выступлений в европейских клубах. Я считаю, что этот достойный опыт поможет им привнести в российский гандбол что-то новое, такое, что кто-то из наших молодых игроков может взять себе на вооружение.

«Французский „Монпелье“ — наглядный пример, что ничего невозможного нет»

— Титульным спонсором российской Суперлиги стала букмекерская компания «Париматч». Наверняка нашим гандбольным клубам это поможет улучшить финансовое положение. Каково ваше личное отношение к букмекерскому бизнесу? Ведь известно, что игрокам в профессиональном спорте, может быть, запрещается играть на тотализаторе...

— (Перебивая) Не «может быть», а категорически запрещается делать ставки именно на свой вид спорта.

ch-medvedi.ru

— А как вы относитесь к ставкам на футбол, хоккей, единоборства?

— Скажу честно, я не азартный игрок. Ни разу в жизни не делал ставки. В телефоне, конечно, есть приложение «Париматч», но для меня это больше не как игра, а как возможность отследить события в своём виде спорта: там можно посмотреть, кто, в какой стране и как играет. Мне это интересно чисто информационно. Я могу найти в этом приложении тот же футбол, баскетбол и посмотреть время игры, результаты, если я о чём-то забыл, не знал или не слышал. Так что это приложение для меня привлекательно именно в информационном плане.

— Но другие ставки — только на победу вместе с «Чеховские медведями» — вы точно не можете перед собой не ставить во всех турнирах, в которых участвуете. Реально ли повторить победные серии во внутренних турнирах в новом сезоне и как добиться прогресса в Лиге чемпионов?

— Наверное, я снова процитирую Льва Воронина, который сказал, что нужно всегда быть первым. Будем ставить такие цели везде: в Лиге чемпионов, чемпионате России, был бы чемпионат Московской области — и в нём тоже надо стремиться к этому. Да, никто не говорит, что это просто, но мы над этим работаем и будем прикладывать максимальные усилия, чтобы стать победителями.

— Это реально и в Лиге чемпионов?

— Почему нет? Давайте вспомним позапрошлый сезон, когда французский «Монпелье» выиграл Лигу чемпионов. Они были в нашей группе на предварительном этапе, и мы играли с французами на равных, что у себя дома, что в гостях. Так что вот вам наглядный пример, что ничего невозможного нет.