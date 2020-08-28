Организаторы «Тур де Франс» смягчили медицинский регламент по COVID-19

https://static.news.ru/photo/be5c8562-e90e-11ea-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Stockman/Global Look Press

Компания Amaury Sport Organisation (ASO), организатор веломногодневки «Тур де Франс», и директор гонки Кристиан Прюдомм согласились ослабить медицинский регламент по предотвращению заражения коронавирусом перед стартом французской многодневки.

Как пишет L’Equipe, после видеоконференции с представителями команд было принято решение, что теперь команду снимут с гонки, только если у двух велогонщиков тесты на COVID-19 будут положительными. В первоначальном варианте медрегламента предполагалось, что команда будет снята с гонки, если обнаружатся два положительных тестов на COVID-19 у гонщиков или персонала команды.

Ранее бельгийская команда Lotto Soudal сняла с французской гонки двух человек, входивших в число персонала команды, из-за положительного результата на коронавирус, сообщал NEWS.ru.

«Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября. Гонка начнётся со спринтерского этапа протяжённостью 156 км, проложенного по окрестностям Ниццы. Завершится гонка традиционно в Париже на Елисейских Полях 21-м этапом протяжённостью 122 км. Общая протяжённость маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит 3484,2 км.