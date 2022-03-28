«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о фотосессии Медведевой в Maxim

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim, сообщает сайт издания. Съёмка прошла в бассейне.

Российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim, сообщает сайт издания. Съёмка прошла в бассейне. Женя...