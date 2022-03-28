«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о фотосессии Медведевой в Maxim
«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о фотосессии Медведевой в Maxim
Михаил Потапов
Михаил Потапов
21:21, 28 марта 2022
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна ТарасоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о фотосессии чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim. Слова Тарасовой приводит Metaratings.ru.
Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание, — сказала Тарасова.
По мнению заслуженного тренера, Медведева может делать то, что ей нравится.
О фотосессии 22-летний фигуристки сообщалось ранее в понедельник, 28 марта. Номер поступит в продажу 1 апреля.
Maxim — международный мужской журнал с элементами эротики.