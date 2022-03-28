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Фигуристка Медведева снялась для журнала Maxim

19:28, 28 марта 2022
Фигуристка Медведева снялась для журнала Maxim Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim, сообщает сайт издания. Съёмка прошла в бассейне.

Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу, — говорится в анонсе.

На обложке издания фигуристка помещена с фразой: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель». Номер поступит в продажу 1 апреля.

Maxim — международный мужской журнал с элементами эротики.

Ранее в понедельник, 28 марта, олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис заявила, что отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье — нечто особенное, а на русских спортсменов косо смотрят.

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