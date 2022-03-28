Фигуристка Медведева снялась для журнала Maxim

Российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim,
Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу, — говорится в анонсе.
На обложке издания фигуристка помещена с фразой: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель». Номер поступит в продажу 1 апреля.
Maxim — международный мужской журнал с элементами эротики.
Ранее в понедельник, 28 марта, олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис заявила, что отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье — нечто особенное, а на русских спортсменов косо смотрят.