Олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/efe2a8b6-e61e-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin/imago-images.de/Global Look Press

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.

Согласно данным Daily Mail, спортсмен сдал положительный тест спустя несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа. Так, среди гостей на вечеринке присутствовали многие знаменитости, в том числе нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Известно, что в настоящее время Болт находится на самоизоляции. В августе 2017 года он объявил о завершении карьеры в лёгкой атлетике. После этого ямаец пытался начать профессионально играть в футбол, однако в январе 2019 года окончательно ушёл из спорта.

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