Олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заболел коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.
Согласно данным Daily Mail, спортсмен
Известно, что в настоящее время Болт находится на самоизоляции. В августе 2017 года он объявил о завершении карьеры в лёгкой атлетике. После этого ямаец пытался начать профессионально играть в футбол, однако в январе 2019 года окончательно ушёл из спорта.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Состояние 59-летнего политика оценивается как тяжёлое.
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