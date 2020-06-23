Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.

Как стало известно NEWS.ru, в ходе собрания Федерации биатлона Москвы было принято решение избрать делегатом на отчётно-выборную конференцию, которая пройдёт в Химках 11 июля, бывшего президента столичной федерации Владимира Малина. Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в члены правления СБР.

Как сообщал NEWS.ru, болгарский биатлонист, чемпион Европы Красимир Анев поставил ультиматум Болгарской федерации биатлона.