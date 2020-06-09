Обманувший парализованную спортсменку Комиссарову врач заочно арестован

https://static.news.ru/photo/6abac81c-aa37-11ea-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Медик обвиняется в хищении почти 28 млн рублей. Деньги были получены за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.

Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блюму Евгению Ивановичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или с момента пересечения границы Российской Федерации, — заявила судья Евгения Николаева, передаёт РИА Новости.

По версии следствия, Блюм предложил Комиссаровой заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму в 27,8 млн рублей. Девушка получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады-2014 в Сочи. В СК утверждают, что доктор обладал достаточным уровнем квалификации, чтобы понимать, что современная медицина не сможет помочь спортсменке.

Комиссарова передала деньги в мае 2014 года и до 2016 года лечилась в клинике доктора в Испании, однако двигательные функции ног не восстановились. Тогда в 2018 году она подала в суд на клинику, обвинив доктора в обмане. Об этом писал NEWS.ru.