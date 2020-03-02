Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что намерен присутствовать на заседании World Athletics, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА в членстве международной организации.
Хочу объявить, что я обращусь с письмом к руководству World Athletics с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании, — сказал Юрченко журналистам, после решения комиссии Министерства спорта РФ восстановить госаккредитацию ВФЛА.
В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин выразл надежду, что ВФЛА будет активно сотрудничать с Минспорта и World Athletics.
Надеюсь, будут найдены пути выхода из кризиса, касающихся наших спортсменов на международных соревнованиях, — сказал он.
Ранее Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщалкорреспондент NEWS.ru.
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