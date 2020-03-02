https://static.news.ru/photo/e4aaebf4-5c8d-11ea-8d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что намерен присутствовать на заседании World Athletics, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА в членстве международной организации.

Хочу объявить, что я обращусь с письмом к руководству World Athletics с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании, — сказал Юрченко журналистам, после решения комиссии Министерства спорта РФ восстановить госаккредитацию ВФЛА.

В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин выразл надежду, что ВФЛА будет активно сотрудничать с Минспорта и World Athletics.

Надеюсь, будут найдены пути выхода из кризиса, касающихся наших спортсменов на международных соревнованиях, — сказал он.

Ранее Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщалкорреспондент NEWS.ru.