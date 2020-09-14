Новичок ЦСКА Шенгелия отреагировал на критику президента Грузии

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Тренер Этери Тутберидзе удостоила свою бывшую ученицу фигуристку Евгению Медведеву аплодисментов после того, как спортсменка чисто выполнила только четыре прыжковых элемента своей произвольной программы из семи.

13 сентября в Москве фигуристы сборной России завершили контрольные прокаты и показали в «Мегаспорте» свои произвольные программы. Серебряный призёр Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева упала, выполняя тройной...