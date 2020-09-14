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Новичок ЦСКА Шенгелия отреагировал на критику президента Грузии

15:34, 14 сентября 2020 19
Торнике Шенгелия Торнике Шенгелия Фото: pfc-cska.com

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия отреагировал на негативные комментарии грузинских болельщиков и президента страны относительно перехода в московский клуб. В июле «армейцы» официально объявили о трансфере одного из лучших игроков Евролиги.

Конечно, читал [комментарии]. Во-первых, я уже успокоился и давно объяснил всё грузинским болельщикам, во-вторых, я не акцентировал внимание на негативные комментарии в СМИ, так как для меня очень важно, что моя семья, люди, которые меня любят и знают, оказали большую поддержу. Думаю, что со временем всё встанет на свои места, — сказал Шенгелия корреспонденту NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал трёхлетний контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский ЦСКА, писал NEWS.ru.

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