Норвежки выиграли эстафету в Хохфильцене, россиянки — девятые

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Сборная Норвегии по биатлону в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тирилль Экхофф и Марте Улсбу-Рёйселанн одержала победу в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Норвежки прошли дистанцию с одним кругом штрафа и шестью дополнительным патронами. На вторую ступень пьедестала поднялись француженки, проигравшие победительницам 44,9 секунды. Сборная Швеции усилиями Эльвиры Эберг, обыгравшей в финишном спурте немку Денизе Херрман, поднялась на третью ступень пьедестала.

Выступавшие за сборную России Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева заняли восьмое место с одним кругом штрафа.

Как писал NEWS.ru, сборная России по биатлону продлила безмедальную серию на этапе Кубка мира в Хохфильцене, которая с учётом прошлого сезона составляет 29 гонок.