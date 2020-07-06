Норвежец Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с победой в КМ

https://static.news.ru/photo/b37a1336-bf73-11ea-bb83-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Клебо Фото: facebook.com/officialjhk

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо ответил на критику из-за того, что не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2019/20.

Причина проста: мы досрочно завершили сезон из-за коронавируса, — цитирует Клебо журнал Nordic.

При этом норвежец подчеркнул, что уважает Большунова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии. Ближайшим преследователем россиянина стал Йоханнес Клебо.