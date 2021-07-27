Немецкие гимнастки надели комбинезоны вместо купальников в знак протеста

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Женская сборная Германии по спортивной гимнастике решила надеть комбинезоны вместо купальников в знак протеста против сексуализации спортсменок.

Нижняя часть костюмов женской сборной Германии полностью закрывает ноги. Сначала гимнастки выступали в подобных комбинезонах только на тренировках в Токио, но затем решили использовать их на официальных стартах тоже. Подобная форма разрешена Международной федерацией гимнастики.

Сара Росс, представляющая команду Германии, заявила, что когда любая спортсменка развивается как женщина, ей бывает тяжело привыкнуть к своему новому телу.

Мы хотим сделать так, чтобы каждая гимнастка чувствовала себя комфортно на ковре, — сказала Росс Reuters.

По поводу формы немецкой сборной высказались многие специалисты, в том числе и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Она считает, что подобные костюмы могут привести к серьёзным травмам.

Финал в женском командном многоборье состоится 27 июля. Начало соревнований — в 13:45 по московскому времени.

Также сообщалось, что американские болельщики поддержали российских гимнасток перед финалом в женском командном многоборье.