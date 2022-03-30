«Не IBU»: «Матч ТВ» нецензурно обыграл название программы про биатлон

Выпуск программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» об отстранении российского биатлона вышел под названием «В душе не IBU». Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением решения в силу.
Гостями передачи стали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина — 2022 в лыжах Вероника Степанова, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев.
2 марта Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия в этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в российской организации. Тихонов считает, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернуться обратно.