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«Не IBU»: «Матч ТВ» нецензурно обыграл название программы про биатлон

Выпуск программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» вышел с нецензурным названием
16:46, 30 марта 2022
«Не IBU»: «Матч ТВ» нецензурно обыграл название программы про биатлон Александр Логинов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Выпуск программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» об отстранении российского биатлона вышел под названием «В душе не IBU». Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением решения в силу.

Гостями передачи стали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина — 2022 в лыжах Вероника Степанова, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев.

2 марта Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия в этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в российской организации. Тихонов считает, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернуться обратно.

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