НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

https://static.news.ru/photo/c52d15e8-87a5-11ea-bd30-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) с 1 мая разрешит клубам проводить тренировки на своих базах.

Начиная с 1 мая НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные органы власти это позволяют, — написал в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.