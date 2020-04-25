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НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

12:55, 26 апреля 2020
Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) с 1 мая разрешит клубам проводить тренировки на своих базах.

Начиная с 1 мая НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные органы власти это позволяют, — написал в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.

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