Названа сумма заработка киберспортсмена в РФ после выплаты налогов

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что киберспортсмен, заработав призовые за победу в турнире, уплачивает двойной налог.

Доходы киберспортсмена, полученные после победы в турнире, к примеру, в США, облагаются налогом порядка 30%. В России с этой суммы уплачивается ещё 13% подоходного налога. Далее киберспортивный клуб (за который игрок выступает) снимает с оставшейся суммы призовых 15-20% комиссионных, и, таким образом, до киберспортсмена доходит лишь $250-300 из каждой тысячи. Происходит двойное налогообложение, — сказала Минеева на пресс-конференции.

По её словам, двойное налогообложение «можно избежать, но на практике далеко не все киберспортсмены справляются со сбором документов».

Ранее руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что в столице будут дальше удовлетворять запрос жителей города на соревнованияв режиме онлайн, писал NEWS.ru.