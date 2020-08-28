Минус Юдзуру Ханю: отказ японца от участия в Гран-при ударит по ISU

Грядущий сезон в фигурном катании изначально обещал быть особенным — уж слишком сильным оказалось влияние пандемии коронавируса. Несмотря на то, что взрослые этапы Гран-при в итоге не только удалось сохранить (хотя в какой-то момент казалось, что это невозможно), но и подстроить под нынешние коронавирусные реалии, подобное решение стало спасением не для всех. Так, главная звезда в мужском одиночном катании, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил, что не будет выступать на этапах Гран-при в новом сезоне. Почему решение японского фигуриста не является чем-то удивительным и как его отсутствие скажется на новом сезоне — рассказывает NEWS.ru.

Виной всему коронавирус

28 августа на сайте Федерации фигурного катания Японии было опубликовано письмо, в котором Юдзуру Ханю объяснил, что заставило его отказаться от участия в предстоящих этапах Гран-при. Японский спортсмен выделил несколько важных аспектов, которые, как не сложно догадаться, имеют прямое отношение к COVID-19.

Немногим известно, но Ханю с двух лет страдает астмой, а коронавирус, по утверждению специалистов, может обострять заболевания дыхательных путей. Японский фигурист решил сделать ставку на собственное здоровье, и его нельзя упрекнуть в этом стремлении.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Я хочу быть максимально осторожным. Но даже независимо от этого (астмы. — NEWS.ru), необходимо тщательно продумывать свой образ жизни, потому что некоторые спортсмены подвержены воздействию коронавируса, а его последствия могут негативно сказаться на профессиональной деятельности, — говорится в заявлении спортсмена.

Также в своём письме фигурист сделал акцент на то, что в нынешней обстановке очень тяжело выстроить полноценный тренировочной процесс.

Моему тренеру (Брайану) Орсеру в сложившейся ситуации сложно приехать в Японию. С другой стороны, если я отправлюсь из Японии в Канаду, мне потребуется двухнедельная самоизоляция, в результате чего я не смогу полноценно тренироваться, — сказал спортсмен.

По мнению фигуриста, его участие в турнире может послужить причиной распространения COVID-19, чего, естественно, Ханю не хочет допустить.

Темпы роста числа инфицированных в мире не замедляются. Мои путешествия во время эпидемии могут спровоцировать многих других людей также ездить по миру и собираться вместе, что может увеличить риск заражения. Думаю, если я воздержусь от выступлений, это может помочь предотвращению распространения инфекции. Обидно, но я решил пропустить этапы Гран-при в грядущем сезоне. Надеюсь, что пандемия коронавируса сойдет на нет как можно скорее, — заключил фигурист.

Всё к этому и шло

Нельзя сказать, что решение Юдзуру Ханю является неожиданностью. На фоне того, какие известия приходили в последние месяцы из страны Восходящего солнца, можно было допустить подобный сценарий развития событий.

Ещё в середине июля Федерация конькобежного спорта Японии объявила, что юниоры не выступят на международных соревнованиях — на этапах Гран-при и турнирах серии ISU Challenger. Причины на то были веские. В тот период в Японии бушевала вторая волна коронавируса. Поэтому японцы не стали дожидаться итогового решения от Международного союза конькобежцев (ISU) и сыграли на опережение. Юниорские этапы, правда, впоследствии были отменены, а корень проблемы — коронавирус — остался.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Конечно, Юдзуру Ханю, заявивший, что его участие в этапах могло бы спровоцировать болельщиков (коих у фигуристов целая армия), на путешествия по всему миру, немного не прав. Нынешний изменённый формат взрослого Гран-при не включает в себя переезды. В большинстве своём каждый спортсмен будет привязан к домашнему этапу Гран-при. Однако никто не может утверждать, что в Японии Юдзуру избежал бы традиционных сопровождений фанатов, что, в свою очередь, подвергло бы к серьёзным рискам как самого спортсмена, так и всю его нацию. В условиях подготовки в стране к третьей волне коронавируса подобное допустить было невозможно.

Стоит отметить, что такой высокий уровень социальной ответственности с большим пониманием и даже восхищением оценили японские болельщики.

Я верю его словам, он сделает всё возможное, чтобы избежать последствий, которые могут быть вызваны распространением инфекции. Как работник здравоохранения я горжусь тем, что Ханю всегда верен своим словам, — написал японский болельщик в Twitter.

Риски для ISU

Несомненно, в контексте борьбы с коронавирусом решение Юдзуру — это важный шаг вперёд, однако однозначно положительной эту ситуацию назвать нельзя. И в первую очередь от неё страдает ISU. Учитывая то, что, скорее всего, этапы Гран-при будут проходить без зрителей (что само по себе уже является большим экономическим ударом), для международного союза было важно хотя бы за счёт трансляций поддержать интерес к турниру. Да, японцы любят фигурное катание, однако отсутствие на домашнем этапе главной звезды, человека, который вышел в Японии за рамки обычного спортсмена, может обернуться уменьшением зрительского спроса к состязанию.

Кроме того, никто не может дать гарантии, что примеру Юдзуру не последуют остальные его соотечественники. Вряд ли Рики Кихира, Сёма Уно и остальные японские звёзды обладают меньшей социальной ответственностью. Имея ещё перед глазами свежий пример Юдзуру, они с лёгкостью могут склониться к такому же решению. А там и до срыва всего этапа рукой падать.

Fabio Ferrari/Lapresse

Поможет ли решение Ханю российским фигуристам

Но разговоры о срыве японского этапа на данный момент имеют исключительно гипотетический характер. Если говорить о спортивной составляющей, то в большей степени внимание стоит обратить на то, что для некоторых спортсменов отсутствие Юдзуру Ханю может стать определённым подспорьем.

Да, нет ещё конкретики в отношении того, каким образом будет проходить отбор на финал Гран-при, который должен состояться в Китае (Пекин) с 10 по 13 декабря. Традиционного участия в двух этапах в этом сезоне не будет, поэтому, скорее всего, места будут распределяться по итогам каждого из «домашних» этапов. Учитывая то, что Юдзуру уже точно не будет на соревнованиях в Японии, то в финальном шорт-листе может освободиться место для любого другого спортсмена, в том числе и российского. Однако хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух не согласен с тем, что отказ Юдзуру от участия в этапах Гран-при сильно поможет нашим фигуристам.

Нам нужно рассчитывать на свои силы и самим кататься, как положено, а не надеяться на то, что кто-то снимется. Изначально из-за той же истории с коронавирусом было понятно, что предстоящий сезон не будет таким, как все остальные, — сказал он в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Позицию Ильи Авербуха поддержал и прославленный российский тренер Алексей Мишин.