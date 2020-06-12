«Милан» и «Барселона» борются за Алексея Шведа

https://static.news.ru/photo/b9691298-ac9e-11ea-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед, у которого летом заканчивается контракт с подмосковным коллективом, входит в интересы европейских грандов и Китая.

Как стало известно NEWS.ru, итальянский «Милан» и каталонская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок». Кроме того, высокие финансовые условия игроку предлагают в Китае.

«Жёлто-синие» продолжают переговоры с 31-летним игроком, однако до «финишной прямой» ещё далеко.

До перехода в подмосковный коллектив Швед защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», а также играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провёл 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призёром чемпионата мира — 2011.

Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды — самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.

Ранее московский баскетбольный клуб ЦСКА официально попрощался с капитаном команды Кайлом Хайнсом, который с нового сезона будет защищать цвета «Милана». 33-летний баскетболист объяснил свой переход необходимостью перемен, писал NEWS.ru.