https://static.news.ru/photo/324fe570-c8a6-11e9-8db6-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как живёт и тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.

В Канаде я чувствую себя как дома именно в плане работы. Я привыкла к тому, какие люди меня окружают. Мы чувствуем друг друга, с полуслова понимаем, несмотря на языковой барьер, они знают, как меня подбодрить. Мы спортивная семья. Но всё равно есть ощущение, что я в длительной командировке. Сейчас я наслаждаюсь проведением времени со своей семьёй и друзьями. Я осень сильно скучаю по России, но там лучше для работы, — сказала фигуристка на пресс-конференции.

Спортсменка осталась довольна новой программой, особенно выделив произвольную. Медведева отметила, что готовила себя к исполнению роли Гейши на льду около двух лет.

Произвольная программа просто моей мечты. Я готовила себя к исполнению роли Гейши около двух лет, очень давно слушала музыку, но до сегодняшнего дня чувствовала, что где-то не доросла, не поняла, была цель прочувствовать и продумать историю. Программа настолько закончена, что я понимаю, подобного не было в карьере. Брайан назвал произвольную программу лучшей в моей карьере, — добавила Медведева.

Ранее News.ru писал, что Медведева довольна тем, что будет послом Олимпийских игр в Токио.