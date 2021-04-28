Медведева рассказала об отношении к откровенным фотосессиям

https://static.news.ru/photo/f5a07b42-a8cf-11eb-9aa6-96000091f725_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношении к фотосессиям для мужских журналов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моём стиле. Но не осуждаю, — сказала фигуристка.

Кроме того, во время интервью у девушки поинтересовались, случались ли в её жизни драки. На этот вопрос она в шутливой форме отметила, что все волосы остались на месте, а такие ситуации обошли стороной.

Ранее другая спортсменка Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина, снялась для мужского журнала Maxim. По словам 21-летней одиночницы, подобные съёмки не в её стиле.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со здоровьем фигуристка не выступила ни на одном этапе Кубка России прошедшего сезона.

После зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера, переехав в Торонто. Однако в сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что другая российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Александра Трусова проведёт платную онлайн-встречу с японскими болельщиками.