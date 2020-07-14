Медведева показала, как тренируется в Москве по видеосвязи с Орсером

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как проходят её тренировки в Москве под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
Тренер фигуристки находится в Торонто, занятия проходят по видеосвязи.
Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.
В прошлом сезоне Орсер назвал фантастическим прокат своей подопечной на Гран-при России, где россиянка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.
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