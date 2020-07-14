Медведева показала, как тренируется в Москве по видеосвязи с Орсером

https://static.news.ru/photo/c734cbf6-c5ee-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как проходят её тренировки в Москве под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Тренер фигуристки находится в Торонто, занятия проходят по видеосвязи.

Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.

В прошлом сезоне Орсер назвал фантастическим прокат своей подопечной на Гран-при России, где россиянка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.