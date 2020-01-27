Французский биатлонист Мартен Фуркад не сомневается, что нынешние спортсмены из сборной России не применяют допинг.
Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом. Сейчас россияне «чисты» и опять борются честно, поэтому система подготовки должна быть обновлена, — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».
Француз подчеркнул, что верит в скорое возвращении России в лидеры мирового биатлона.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не считает затянувшуюся безмедальную серию команды на Кубке мира провальным результатом, писал NEWS.ru.
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