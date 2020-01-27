https://static.news.ru/photo/6f84483e-4121-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад не сомневается, что нынешние спортсмены из сборной России не применяют допинг.

Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом. Сейчас россияне «чисты» и опять борются честно, поэтому система подготовки должна быть обновлена, — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Француз подчеркнул, что верит в скорое возвращении России в лидеры мирового биатлона.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не считает затянувшуюся безмедальную серию команды на Кубке мира провальным результатом, писал NEWS.ru.