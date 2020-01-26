Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская спортсменка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.

Ефременкова преодолела дистанцию за 5 минут 46,451 секунды. Золото завоевала Арианна Фонтана из Италии (5.46,150), третье место заняла её соотечественница Мартина Вальчепина (5.46,618). Ранее российский спортсмен Семён Елистратов занял третье...