https://static.news.ru/photo/82433f50-405b-11ea-a3c0-fa163e074e61_660.jpgВладимир ДрачёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не считает затянувшуюся безмедальную серию команды на Кубке мира провальным результатом.
К этой антирекордной серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Отрицательный результат — тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял немец Бенедикт Долль, третье — норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на 11-м месте. Кирилл Стрельцов занял 19-е место, Александр Логинов — 20-е, писал NEWS.ru.