Майгуров вернёт Акимову в сборную России по биатлону

https://static.news.ru/photo/cb27594c-ca65-11ea-a691-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Акимова Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров намерен вернуть в сборную Татьяну Акимову.

Акимова тренируется с мужем в Ижевске за счёт Чувашии. Будем ходатайствовать о её включении на централизованную подготовку на следующих сборах. У неё решительный настрой вернуться в биатлон, — сказал Майгуров на пресс-конференции, посвящённой своему избранию.

Что касается ухода Дмитрия Малышко, то по словам президента, у спортсмена есть все возможности для продолжения карьеры и возвращения в сборную согласно критериям отбора.

Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион и один из самых титулованных действующих российских биатлонистов Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения карьеры. По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды. Другой именитый биатлонист, Максим Цветков, перешедший из Москвы в Санкт-Петербург, уже начал подготовку к сезону.