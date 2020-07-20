20 июля Виктор Майгуров провёл первую пресс-конференцию на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), где рассказал о планах в новой должности, об изменениях, которые ждут СБР, и о подготовке сборной к спортивному сезону, а также ответил на вопросы болельщиков и журналистов. NEWS.ru делает первые выводы касательно намерений нового главы российского биатлона.

Команда Прохорова без денег Прохорова

Первые кадровые назначения нового президента показали, что всё новое в нашем биатлоне — это даже не слишком забытое старое. Исполнительный директор Александр Пак, главный тренер Валерий Польховский, помощник президента Владимир Барнашов... Все эти люди трудились в российском биатлоне в 2009–2014 годах в бытность Михаила Прохорова. Сейчас прежних финансовых возможностей нет, но Майгуров готов делать ставку на ту команду, с которой он работал сам. При этом Пака он намерен подключить и к решению международных вопросов с IBU, Польховский будет курировать функционирование всех сборных команд, а роль Барнашова оставалась непонятной. Именно поэтому корреспондент NEWS.ru и задал вопрос о загадочной роли помощника.

Я понял, что одному не справиться, работая 24 часа в сутки, поэтому взял помощника. Барнашов будет координировать развитие биатлона в России и взаимосвязь с 52 организациями. Работы более чем достаточно. Нужна помощь в административном и материальном ресурсах в проведении соревнований. Нет лекал, а нужен постоянный контакт с регионами, — пояснил Майгуров.

Видимо, возрождение работы Союза СБР, которая во времена Драчёва не велась и куда входят представители всех российских регионов, будет также возложено на плечи 69-летнего специалиста. Ну хорошо хоть речь не идёт о сборной команде, где помощников хватало во все времена.

Владимир Барнашов и Виктор Майгуров Алексей Филиппов/РИА Новости

Восстановления не ждите

Проблема статуса СБР на международном уровне — одна из самых острых. В настоящий момент общий международный долг Союза оценивается в порядка €1 млн, федерация не имеет права выдвигать своих представителей в руководящие органы и проводить соревнования, но при этом пока может в них участвовать. Майгуров сразу дал понять, что на ноябрьском конгрессе в Праге ждать восстановления не стоит, но и дальше повода для оптимизма нет.

Всё, чем порадовал президент на брифинге, так это поздравлениями от главы IBU Улле Даллина, которые вывешены на сайте СБР, — обычный дипломатический ход. Точно так же в своё время поздравляли Александра Кравцова и Владимира Драчёва. Конкретного плана и сроков восстановления Майгуров назвать не смог, и вряд ли это ему удастся за короткую двухлетнюю каденцию, особенно на фоне возможного отстранения РУСАДА и всего российского спорта.

Улле Даллин Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старшим тренерам снова будут «советовать»

Одна из главных проблем последних лет — отсутствие доверия, самостоятельности и, как следствие, возможности проводить стратегическую политику в команде у старших тренеров. Насколько они будут самостоятельны в своей работе, пока говорить преждевременно, но широкий набор функций нового главного тренера Валерия Польховского настораживает.

Работа главного тренера Польховского — координация работы всех старших тренеров, а также координация работы сервиса. Без качественного сервиса не будет результата, как бы спортсмены ни были готовы. Он будет вести логистику команд, анализировать планы подготовки сборной и давать рекомендации старшим тренерам по корректировке их работы, — рассказал Майгуров.

Если роль главного действительно будет касаться вопросов логистики и обеспечения команд, а также некоторой консультационной функции для практикующих тренеров, это пойдёт делу только на пользу. Но если он станет вмешиваться в выбор состава, а его рекомендации будут носить обязательный характер, старшим тренерам не позавидуешь. А ведь помимо главного тренера их работу должен координировать ещё и некий экспертный совет.

Акимова возвращается, будущее Малышко — «в тумане»

Больше всего болельщиков интересовала судьба именно этих двух спортсменов, чьё будущее до сих пор находилось «в тумане». Но если по Дмитрию Малышко глава СБР не смог сказать ничего внятного, кроме стандартного «мы готовы дать всем шанс», то возобновление карьеры Татьяны Акимовой даёт определённые надежды. Более того, глава СБР готов привлечь её на централизованную подготовку и после двух лет отсутствия.

Акимова тренируется с мужем в Ижевске за счёт Чувашии. Будем ходатайствовать о её включении в централизованную подготовку на следующих сборах. У неё решительный настрой вернуться в биатлон, — рассказал Майгуров.

Татьяна Акимова Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сборная останется закрытым клубом

Важно было услышать и мнение президента об отборе в национальную команду на Кубок мира. Давать шанс широкому кругу спортсменов проявить себя на ноябрьском чемпионате России и отобраться в сборную он не намерен, а хочет делать ставку вплоть до января на тех, кто находится на централизованной подготовке. Это значит, что у Малышко до Нового года не будет шанса пробиться даже на Кубок IBU.

Я бы формировал команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU из числа спортсменов на централизованной подготовке, чтобы они концентрировались на стратегических задачах и подготовке к чемпионатам мира и Европы, а после трёх этапов проводить замены согласно показанным результатам. Окончательное решение по системе отбора примет тренерский совет, — резюмировал Майгуров.

Поскольку концовка сезона была смазана началом эпидемии, а чемпионат России весной отменили, было бы логично дать шанс как можно более широкому кругу спортсменов. А уж если кто-то вздумает форсировать форму, то его потом можно отправить в запас, но выступать на международной арене должны лучшие в данный момент. В конце концов, нет никакой гарантии, что герои знаменитой «Ижевской винтовки» также не «сдуются» в январе. Но желание закрыть сборную изначально как раз говорит о том, что прорыва в работе с ней ждать не придётся. Если при Драчёве хотя бы декларировался честный отбор, то сейчас сборная может стать закрытым клубом. К примеру, женская команда А на первом сборе уже укомплектована на 80% представительницами региона старшего тренера.