Майгуров объяснил, зачем ему нужен помощник к лице Барнашова

Фото: Андрей Аносов/СБР/РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров провёл пресс-конференцию, посвящённую своему избранию и рассказал о планах на новом посту, об изменениях, которые ждут Союз биатлонистов России, и о подготовке сборной команды к спортивному сезону.

Он заявил, что спортсмены постоянно сдают тесты на коронавирус по требованиям Роспотребнадзора. В отдельных регионах до сих пор нельзя полноценно тренироваться и работать с оружием, но все команды проводят полноценные...