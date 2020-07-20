Майгуров объяснил, зачем ему нужен помощник к лице Барнашова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, зачем он назначил своим помощником олимпийского чемпиона, трёхкратного призёра чемпионатов мира по биатлону Владимира Барнашова.
Отвечая на вопрос NEWS.ru, он отметил, что одному не справиться, работая 24 часа в сутки, поэтому взял помощника.
Барнашов будет координировать развитие биатлона в России и взаимосвязь с 52 организациями. Работы более чем достаточно. Нужна помощь в административном и материальном ресурсе в проведении соревнований. Нет лекал, а нужен постоянный контакт с регионами, — сказал Майгуров на пресс-конференции, посвящённой своему избранию.
Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв, писал NEWS.ru.
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