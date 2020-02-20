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Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что её дочь, биатлонистка сборной Кристина Резцова, отказалась менять гражданство России.

Она ответила, что не будет этого делать (менять гражданство. — NEWS.ru), это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила, — приводит слова Анфисы Резцовой...