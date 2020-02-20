Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на многодневкой гонке «Ски Тур», преодолев 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунд.
Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7 секунды), третьим пришёл его соотечественник Эмиль Иверсен (+51.8).
По ходу дистанции Большунов сломал палку, но свой инвентарь ему отдал другой россиянин Денис Спицов.
Ранее Большунов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на 15 км классическим стилем на многодневной гонке «Ски Тур», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен