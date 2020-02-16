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Российский спортсмен Роман Репилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Вторым стал Йонас Мюллер из Австрии, бронзовую медаль завоевал его соотечественник Вольфганг Киндль. Россиянин Александр Горбацевич занял шестое место, Семён Павличенко — седьмое, Максим Аравин — 11-е. Ранее NEWS.ru писал,...