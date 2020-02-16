Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на 15 км классическим стилем на многодневной гонке «Ски Тур».
Первое место занял Пол Голберг из Норвегии, преодолев дистанцию за 34 минуты 50,8 секунды. Отставание Большунова составило 0,3 секунды. Бронзу завоевал норвежец Мартин Нюэнгет (+2,1).
Гонка преследования прошла в шведском Эстерсунде. Следующий этап «Ски Тур» состоится 18 февраля в шведском Оре.
Ранее Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.
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