Мужская сборная России по биатлону в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступила успешнее женской команды, однако её лидер Александр Логинов даже с безупречной стрельбой не смог попасть в десятку лучших, уступив на лыжне более 40 секунд. После гонки он рассказал журналистам о причинах большого проигрыша на лыжне, своей фирменной быстрой стрельбе, травме локтя и готовности бежать все гонки, несмотря на текущие проблемы.

— Вы быстро начали гонку, а затем началось падение скорости. С чём это связано?

— В первую очередь с нехваткой техники и координации. Это я могу заметить по горячим следам, но надо ещё проанализировать.

— Со стрельбой у вас всё нормально?

— Да, но с такими погодными условиями нельзя стрелять с промахами, потому что сразу будет большое отставание.

— Стойку вы отстреляли за 20 секунд. Скорострельность была вашей задачей?

— У меня не было такой задачи. Это была хорошо разложенная стрельба из положения стоя. Я понимаю, что единственный человек, который может гарантировать мою стрельбу, это я сам. Я на 100% отдаю себе отчёт, за счёт чего я могу сократить отставание. Если я где-то сделал ошибку, сам это прекрасно осознаю. Если я стреляю хорошо по своей задумке, то стрельба может быть на ноль.

— Чего вам не хватило на последнем круге?

— На равнинной части я шёл медленно. Есть недочёты в технике.

— Насколько вас шокировали результаты вчерашней гонки и названные тренерами проблемы с лыжами и их подготовкой?

— Я не задумывался об этом.

— Проблема с локтем у вас остаётся?

— Это не проблема, а следствие того, что у меня нет должного отдыха. Не получается дать покой локтю, но я прекрасно осознаю и понимаю, для чего я бегаю. Это делаю для себя и команды, которой нужно набирать очки в Кубке Наций. Нельзя говорить, что я отношусь бездумно к своему здоровью.

— Риска усугубить нет?

— Нет, если бы я почувствовал такой риск, то не стал бы бежать. В Оберхофе, где трасса была более жёсткая, и я испытывал болезненные ощущения, я пропустил эстафетную гонку. Это далось мне очень тяжело, потому что за последние несколько лет я не пропускал гонок. Но мы понимаем, каковы причины.

— Получается выкинуть локоть из головы перед стартом?

— Я вообще не думаю о нём.

— Многие лидеры, в том числе Йоханнес Бё пропускают старты. У вас небольшие шансы побороться за Кубок мира, так может лучше отдохнуть и восстановиться, чтобы в оптимальном состоянии подойти к чемпионату мира?

— До чемпионата мира будет ещё достаточно большой перерыв. Я думаю, что его хватит, чтобы попытаться подрихтовать все свои недочёты.

— Вы пропустили горный сбор в Рамзау в ноябре по семейным обстоятельствам. Насколько недостаток работы на среднегорье сказывается на вашей форме в сезоне?

— Не думаю, что в этом дело. Там не такая большая была высота — всего 1000 метров, но я последний человек, который будет себе вредить, поэтому я прекрасно понимал, что это во вред мне не пойдёт.